Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!
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Bilim kurulu toplantısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüse karşı alınacak muhtemel yeni tedbirler ve okulların açılacağı tarihi etki edecek tavsiyeler Bilim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Peki bilim kurulu toplantısı ne zaman? İşte, milyonların sorduğu 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna MEB tarafından verilecek yanıtı da belirleyecek olan koronavirüs bilim kurulu toplantısı tarihi…