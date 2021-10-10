Video Yaşam Bingöl’de 7 odalı Kaya Kilisesi keşfedildi | Video
Bingöl’de 7 odalı Kaya Kilisesi keşfedildi | Video

Bingöl’de 7 odalı Kaya Kilisesi keşfedildi | Video

10.10.2021 | 10:28

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Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yapılan yüzey araştırma çalışmaları kapsamında 7 odalı Erken Hristiyanlık dönemine ait Kaya Kilisesi keşfedildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde "Bingöl İli ve İlçelerinde Ortaçağ ve Sonrası Yüzey Araştırması" çalışmaları kapsamında Bingöl merkeze bağlı bir köyde 7 odalı Kaya Kilisesi keşfedildi. Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım koordinesinde yapılan araştırmalarda merkeze bağlı Kardeşler Köyü'ndeki kayalık alanda içinde Şapel (Kilise), su ve zahire (tahıl) depoları bulunan 7 odalı kilise keşfedildi. Keşfedilen kilisenin Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğunu düşünülürken, yapılan çalışmaların ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kilisenin bu yılki çalışmalarda keşfedildiğini aktaran Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım, "2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Bingöl ve ilçelerinde yüzey araştırmalarında bulunmaktayız. Bingöl'ün tarihi eserleri, kaleleri, köprüleri, camileri gibi bütün kültür envanterini ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. 2019'da başladığımız çalışmalara 2021 yılında da devam ediyor. 2021 yılı içerisinde tespit ettiğimiz ilk defa Bingöl'de literatüre kazandırdığımız yapılardan biri de Kardeşler Köyü'nde bulunan Kaya oyma yapısıdır. Kaya oyma yapısının erken Hristiyanlık dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Özellikle iç kısımda güney tarafında bulunan ve Doğu-Batı doğrultuda uzanan bizim Şapel diye nitelendirdiğimiz küçük bir Kaya Kilisesi yer almaktadır. Bu bölge yani kaya oyma yerleşkesi daha çok küçük bir topluluğa hitap etmektedir. Zaten Şapel boyutlarından da bu anlaşılıyor. Üst kısımda gördüğümüz odalar içinde Zahire ve su depoları mevcuttur. İçerdeki süslemeler, yapısal olarak kaya oyma yapısının Doğu Anadolu'daki benzerleriyle karşılaştırarak ilk dönem Hristiyanlığa ait olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"RESTORE EDİLMESİ İÇİN DE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"
Amaçlarının kiliseyi turizme kazandırmak olduğunu aktaran Butasım, "Burayla ilgili ilk yüzey araştırma çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki çalışmalarımız buranın sit alanı olarak önerilmesi Erzurum Bölge Koruma Kurulu'na ve bunun da önerisini yaptık. Buranın turizme kazandırılması, restore edilmesi için de çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

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