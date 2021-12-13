Video Yaşam Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video
Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

13.12.2021 | 15:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 00:41
Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 13.12.2021 | 15:10
Son Dakika: Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek dehşet görüntülerden sonra ilk kez görüntülendi | Video 01:36
Son Dakika: Baba şiddetine maruz kalan Cihan bebek dehşet görüntülerden sonra ilk kez görüntülendi | Video 13.12.2021 | 09:32
İstanbul’da ’6 ülkeye hayali ihracat’ operasyonu: 28 gözaltı | Video 01:08
İstanbul'da '6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı | Video 13.12.2021 | 14:05
Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video 05:04
Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video 13.12.2021 | 13:52
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video 02:31
Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video 13.12.2021 | 13:35
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı! Döner bıçağı çekerek... | Video 03:10
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı! Döner bıçağı çekerek... | Video 13.12.2021 | 13:36
Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 03:55
Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 13.12.2021 | 10:49
Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video 02:02
Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video 13.12.2021 | 10:58
Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video 01:46
Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video 13.12.2021 | 10:58
Pendik’te bir alışveriş merkezinde yangın paniği | Video 02:54
Pendik’te bir alışveriş merkezinde yangın paniği | Video 13.12.2021 | 12:03
Son Dakika: İstanbul’da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video 01:43
Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video 13.12.2021 | 12:10
Hatay’da kripto para üretim makinesi operasyonu | Video 01:00
Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu | Video 13.12.2021 | 11:47
Son Dakika: Türkiye onu Müge Anlı programında tanıdı! Yaşamına son veren Serkan Kıyağın kardeşi son görüşmesini gözyaşları içinde anlattı... 07:56
Son Dakika: Türkiye onu Müge Anlı programında tanıdı! Yaşamına son veren Serkan Kıyağın kardeşi son görüşmesini gözyaşları içinde anlattı... 13.12.2021 | 11:11
Iğdır’da buzlanma kazaya neden oldu | Video 00:15
Iğdır'da buzlanma kazaya neden oldu | Video 13.12.2021 | 10:40
Gümüşhane’de kaçak kazıda tarihi milattan önce 2 binli yıllara dayanan ‘Güneş Tapınağı’ ortaya çıktı! | Video 05:37
Gümüşhane'de kaçak kazıda tarihi milattan önce 2 binli yıllara dayanan ‘Güneş Tapınağı’ ortaya çıktı! | Video 13.12.2021 | 10:01
Son Dakika: Edirne’nin Enez ilçesinde sağanak yağmur sele dönüştü: Kayıp olan 1 kişi ölü bulundu | Video 02:58
Son Dakika: Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak yağmur sele dönüştü: Kayıp olan 1 kişi ölü bulundu | Video 13.12.2021 | 10:09
Son Dakika: Karısı pideciye kaçan Serkan Kıyak intihar etmişti... Müge Anlı, acı haberin ardından ilk kez konuştu 03:50
Son Dakika: Karısı pideciye kaçan Serkan Kıyak intihar etmişti... Müge Anlı, acı haberin ardından ilk kez konuştu 13.12.2021 | 10:13
Adana’da uyuşturucu operasyonunda 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi | Video 02:01
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi | Video 13.12.2021 | 10:00
Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video 03:17
Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video 13.12.2021 | 09:56
Son Dakika: Antalya’da sözleşmeli er kadın polisi sokak ortasında yere yatırıp böyle bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 02:46
Son Dakika: Antalya'da sözleşmeli er kadın polisi sokak ortasında yere yatırıp böyle bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 13.12.2021 | 09:37

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gargılı, Evine kestirmeden gitmek isterken köy kırsalındaki kayalıklara çıkarak orada mahsur kaldı. Kayalıklardan inemeyen vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede hem jandarmadan hem İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Korku yaşadığını söyleyen ve ekiplere teşekkür eden Gargılı, "Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA