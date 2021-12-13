Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gargılı, Evine kestirmeden gitmek isterken köy kırsalındaki kayalıklara çıkarak orada mahsur kaldı. Kayalıklardan inemeyen vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede hem jandarmadan hem İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Korku yaşadığını söyleyen ve ekiplere teşekkür eden Gargılı, "Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.