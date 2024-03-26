Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video
Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 734 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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