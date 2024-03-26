Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 10:55 Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 734 adet tarihi eser ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik Solhan ilçesinde yapılan çalışmalarda, 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildiği belirtildi.Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.