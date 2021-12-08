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OTOMATİK OYNAT
03:38
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu | Video 08.12.2021 | 21:51
03:51
Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu'nda! | Video 08.12.2021 | 21:51
01:42
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 08.12.2021 | 19:55
02:15
02:46
Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video 08.12.2021 | 17:39
00:16
Ev hırsızları yakalandı | Video 08.12.2021 | 16:26
01:53
Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:58
Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:16
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
00:54
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
01:36
İkitelli İETT garajında kaza | Video 08.12.2021 | 15:05
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Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46
01:06
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
02:53
01:59
02:20
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu.