Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı | Video
Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş tutuklandı. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
CİNAYET ZANLISI 2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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