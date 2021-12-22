Video Yaşam Bir sahte içki imalathanesi daha basıldı! Damacanaya doldurulmuş halde buldular
Bir sahte içki imalathanesi daha basıldı! Damacanaya doldurulmuş halde buldular

Bir sahte içki imalathanesi daha basıldı! Damacanaya doldurulmuş halde buldular

22.12.2021 | 13:19

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İstanbul Polisi; sahte içki operasyonlarını sürdürdü. Bir adreste damacana içerisinde sahte içki imalatında kullanılan 19 litre kimyasal madde ve 15 pet şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi.

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