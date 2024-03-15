Bitlis'te halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi | Video 15.03.2024 | 14:32 BİTLİS'te jandarmanın halatla indiği mağarada PKK'lı teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yaşam malzemeleri ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği, 'Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu kapsamında arazide teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildi. Zorlu arazi şartlarında jandarma ekiplerinin halatla indiği mağarada, 40 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 sekizli pil bloğu, 2 dörtlü pil bloğu, 1 üçlü pil bloğu, 1 büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirildi.Delil niteliğinde olan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerleri yerinde imha edildi.(DHA)