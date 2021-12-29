Video Yaşam Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video
Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video

Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video

29.12.2021 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte parfümleri böyle buldular! Piyasa değeri 2 milyon lira | Video 01:09
Sahte parfümleri böyle buldular! Piyasa değeri 2 milyon lira | Video 29.12.2021 | 10:43
Nusaybin’deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 00:29
Nusaybin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 29.12.2021 | 09:06
SON DAKİKA: İstanbul Fatih’te tramvayın altında sıkışan yolcunun kurtarılma anı kamerada 02:21
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te tramvayın altında sıkışan yolcunun kurtarılma anı kamerada 29.12.2021 | 10:28
SON DAKİKA: Aksaray’daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi! | Video 01:37
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi! | Video 29.12.2021 | 10:29
Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 00:52
Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 29.12.2021 | 10:28
Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video 01:02
Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video 29.12.2021 | 10:17
Ameliyata önce itfaiye girdi | Video 00:50
Ameliyata önce itfaiye girdi | Video 29.12.2021 | 10:01
Bitlis’te ’Yaka Kamerası’ kullanılmaya başlandı | Video 02:15
Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video 29.12.2021 | 09:52
Bursa’da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kamerada | Video 01:26
Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:44
Tufanbeyli’de Göksu Irmağı buz tuttu | Video 01:35
Tufanbeyli'de Göksu Irmağı buz tuttu | Video 29.12.2021 | 09:45
Sele kapılan kazlar kamerada | Video 01:11
Sele kapılan kazlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:30
Kargo teslim etmek için gitti, cep telefonlarını çalıp böyle çıktı | Video 02:40
Kargo teslim etmek için gitti, cep telefonlarını çalıp böyle çıktı | Video 29.12.2021 | 09:21
Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı | Video 00:49
Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı | Video 29.12.2021 | 09:21
Kağıthane’de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu | Video 02:21
Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yanarak böyle kül oldu | Video 29.12.2021 | 08:32
Kırklareli’nde dere taştı, otomobil akıntıya kapıldı | Video 02:12
Kırklareli'nde dere taştı, otomobil akıntıya kapıldı | Video 29.12.2021 | 08:45
Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı | Video 03:21
Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video 01:27
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
Edirne’de sel felaketi! Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu | Video 04:45
Edirne'de sel felaketi! Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu | Video 29.12.2021 | 08:32
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video 02:14
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video 29.12.2021 | 08:45
Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, sokağa terk edildi | Video 02:21
Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, sokağa terk edildi | Video 29.12.2021 | 01:19

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından üretilen ve Türkiye’de sadece 4 ilde bulunan yaka kamerası Bitlis’te arama kontrol noktasında kullanılmaya başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri tarafından Adilcevaz Çimenli Yol Kontrol Noktasındaki ekipler tarafından ilk kez kullanılmaya başlanan yaka kamerası suçluları anlık olarak tespit ediyor.

ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerası, yapay zekâ teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde Jandarma ekiplerine büyük avantaj sağlıyor. Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, Jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanıyor.

Yaka kamera sistemi Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van Karayolu üzerinde bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli Yol Kontrol Noktasında etkin olarak kullanılmaya başlandı. Yaka kamerasının kullanılmaya başlayan jandarma ekiplerinin iş yükünü büyük oranda hafiflettiği belirtildi. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapılıyor. Bu sayede asayiş ve güvenliği daha hızlı bir şekilde sağlayarak, vatandaşı bekletmeden işlemler yapılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA