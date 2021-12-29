Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından üretilen ve Türkiye’de sadece 4 ilde bulunan yaka kamerası Bitlis’te arama kontrol noktasında kullanılmaya başlandı.

Jandarma ekipleri tarafından Adilcevaz Çimenli Yol Kontrol Noktasındaki ekipler tarafından ilk kez kullanılmaya başlanan yaka kamerası suçluları anlık olarak tespit ediyor.

ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerası, yapay zekâ teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde Jandarma ekiplerine büyük avantaj sağlıyor. Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, Jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanıyor.

Yaka kamera sistemi Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van Karayolu üzerinde bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli Yol Kontrol Noktasında etkin olarak kullanılmaya başlandı. Yaka kamerasının kullanılmaya başlayan jandarma ekiplerinin iş yükünü büyük oranda hafiflettiği belirtildi. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapılıyor. Bu sayede asayiş ve güvenliği daha hızlı bir şekilde sağlayarak, vatandaşı bekletmeden işlemler yapılıyor.