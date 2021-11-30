Bodrum'da lodos etkili olmaya başladı | Video

Dün akşam üzeri lodos nedeniyle Ege kıyılarında fırtına uyarısı yapılmıştı.Turizm merkezi Bodrum'da gece boyunca uyarılar yapıldı, önlemler alındı.

Yurdun birçok yerinde etkili olan lodos akşam saatlerinde Fethiye'de sahile taşan dalgalar ile kendini gösterirken bugün sabah saatlerinde Bodrum Turgutreis kıyılarında esen rüzgarın da etkisiyle dalgalar kıyıları dövmeye başladı.

Yetkililer vatandaşa uyarılar yaparak ve fırtınaya karşı önlemlerini alarak hazırlıklarını tamamladı. Rüzgarın etkisi ile dalga boyu yükselirken balıkçı barınakları ve diğer bölgelerde bir zayiat olmadı.