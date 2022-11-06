Bodrum'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüz yaptı. Ardından sağanak bir şekilde 15 dakika yağan yağmur sokakları göle çevirdi. Yağan yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü, elektrik kesintileri yaşandı.