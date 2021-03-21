Video Yaşam Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video
21.03.2021 | 13:50

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Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda, sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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