Bolu'da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü | Video

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Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.