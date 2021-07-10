Video Yaşam Bolu'da kapıyı anahtarla açıp eve giren köpek kamerada!

Bolu'da kapıyı anahtarla açıp eve giren köpek kamerada!

Bolu'da kapıyı anahtarla açıp eve giren köpek kamerada!
10.07.2021 | 11:20

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Bolu’da, Golden cinsi yetenekli köpeğin sahibiyle yaşadığı apartmanın kapısını ağzıyla anahtar çevirerek açabilmesi görenleri şaşkına uğratıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Karacasu beldesinde yaşayan Hikmet Velioğlu'nun Golden cinsi köpeği yeteneğiyle görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor. Velioğlu'nun yaşadığı evin bahçesinde 7 yavrusu ve kedilerle birlikte kalan köpek, apartmandan içeri girmek istediğinde hem kapıya bağlı teli çekerek hem de kapının üzerindeki anahtarı ağzıyla çevirerek açabiliyor. Velioğlu ile duygusal bağ da kuran köpeğin yeteneğini görenler hem şaşırıyor hem de kahkahalara boğuluyor.


"Kapı açılınca inanamadım"
Yeteneğiyle şaşırtan köpeğin sahibi Hikmet Velioğlu, "Daha önce kapının üzerinde tel vardı. Kapının açılmasını teli çekip kullanıyorduk. Bizden görerek ağzıyla teli çekip kapıyı açıyordu. Sonra ağabeyim, 'Bu teli çıkaralım. Kendimiz anahtarla açalım' dedi. Bir müddet sonra biz anahtarla açıp girerken bizi görüyor. Bir gün eve çıkıyorum, kapıyı kapattım. Kapı açıldı. Herhalde iyi kapanmadığı için açıldı dedim. Tekrar kapattım. Tekrar açıldı. Tekrar kapatıp eve çıkarken Rafi'nin anahtarla oynadığını gördüm. Kapı açılınca inanamadım. Sonra köpeğe 'aç kapıyı' dedim. Ağzıyla anahtarı çevirip kapıyı açıyor" dedi.

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