Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden hemşire Mardin’de toprağa verildi | Video
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.
Dilara'nın Hasan Errmanoğlu, başka bir otelde çalıştığını, kızının yanan otelde hemşire olarak çalıştığını söyledi.
Saat 03.30 civarında yangın çıktığını belirten Ermanoğlu, "Saat 04.00'de haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediyorlardı ama yapılacak bir şey yoktu. 12'inci kattaydı. Hatıladığım kadarıyla 12'inci kat olması lazım. Bir gün önce arkadaşıyla yanıma geldi. 35-40 gün olmuştu orada çalışıyordu. Daha önce bu taraftaydı, sonra buraya geçti. Çatı katında yer verilmişti. Oranın sağlık kuruluşu oradaki otellere bakıyordu. Kızım benim için oraya geldi. KPPS'ye bu sen girmişti. Ataması olmadı" dedi.
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