Bolu’da sis kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı | Video

Bolu’da sis nedeniyle otomobil ve traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bolu Mudurnu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Özlem Oruç idaresindeki otomobil, yol ayrımında Cengiz Yaman yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Bölgede etkili olan yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Özlem Oruç ve yanında yolcu konumunda bulunan annesi Hatice Oruç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.