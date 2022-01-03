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OTOMATİK OYNAT
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Adana'da tankerin liseli Arda'ya çarpma anı kamerada 03.01.2022 | 13:28
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Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti 03.01.2022 | 12:42
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SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada 03.01.2022 | 12:23
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Müge Anlı'da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 03.01.2022 | 11:56
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İstanbul'da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 03.01.2022 | 11:52
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Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03.01.2022 | 10:57
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Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03.01.2022 | 10:32
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Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
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Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
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Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17
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İstanbul Taksim'de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 03.01.2022 | 09:22
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Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 03.01.2022 | 09:17
Bolu’da bir bankadan para çekmek isteyen ama yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken 78 yaşındaki Salih Demirel isimli yaşlı amcanın imdadına Asayiş Şubesi resmi ekipleri yetişti.