Video Yaşam Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti
Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

03.01.2022 | 12:42

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Bolu’da bir bankadan para çekmek isteyen ama yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken 78 yaşındaki Salih Demirel isimli yaşlı amcanın imdadına Asayiş Şubesi resmi ekipleri yetişti.

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