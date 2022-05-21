Boş arsadaki prefabrik yapı alev aldı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Arnavutköy’de boş bir arsada bulunan prefabrik yapı sabah saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönüşen prefabrik yapının yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, edinilen bilgiye göre sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden Adnan Menderes Mahallesi Meşetarla Caddesi üzerinde bulunan çayırlık alanda yer alan prefabrik yapıda çıktı. Depo olarak kullanıldığı iddia edilen yapı bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen yeri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Prefabrik yapının alev alev yandığı ve dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.