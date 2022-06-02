Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü
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Bağcılar'da bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesi nedeniyle çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
"TAKİP EDİP BURDA SIKIŞTIRMIŞLAR"
Mahalle sakini Tamer Engin, "Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, "Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu" diye konuştu.