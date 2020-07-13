Video Yaşam Burdur Valiliği'nden 58'inci Piyade Alayı'nda corona virüsü vakaları ve karantina açıklaması | Video

Burdur Valiliği'nden 58'inci Piyade Alayı'nda corona virüsü vakaları ve karantina açıklaması | Video

Burdur Valiliği'nden 58'inci Piyade Alayı'nda corona virüsü vakaları ve karantina açıklaması | Video
13.07.2020 | 16:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 00:42
Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 13.07.2020 | 17:30
Burdur Valiliği'nden 58'inci Piyade Alayı'nda corona virüsü vakaları ve karantina açıklaması | Video 00:56
Burdur Valiliği'nden 58'inci Piyade Alayı'nda corona virüsü vakaları ve karantina açıklaması | Video 13.07.2020 | 16:39
Gaziantep'te otobüste kalp krizi paniği kamerada! Şoför sürekli korna çalarak... | Video 04:20
Gaziantep'te otobüste kalp krizi paniği kamerada! Şoför sürekli korna çalarak... | Video 13.07.2020 | 16:34
Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video 00:20
Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video 13.07.2020 | 15:32
Son Dakika Haberi: Artvin'de dehşet! 3 kişinin ölüme sürüklenme anı kamerada | Video 00:53
Son Dakika Haberi: Artvin'de dehşet! 3 kişinin ölüme sürüklenme anı kamerada | Video 13.07.2020 | 14:36
HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video 02:23
HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video 13.07.2020 | 14:22
İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video 01:36
İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.07.2020 | 13:53
İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı | Video 01:34
İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı | Video 13.07.2020 | 13:15
Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video 02:16
Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video 13.07.2020 | 12:36
Son Dakika: Rize'deki sel ve heyelan kamerada | Video 01:11
Son Dakika: Rize'deki sel ve heyelan kamerada | Video 13.07.2020 | 11:55
Son Dakika: Heybeliada yangını zanlısından şok sözler “He he ben çıkardım... | Video 00:28
Son Dakika: Heybeliada yangını zanlısından şok sözler "“He he ben çıkardım..." | Video 13.07.2020 | 11:54
Kırklareli'de canlı yayındaki işkence görüntüleri kan dondurdu | Video 01:37
Kırklareli'de canlı yayındaki işkence görüntüleri kan dondurdu | Video 13.07.2020 | 11:13
Son Dakika Haberi: Eskişehir'deki satırlı kadın cinayetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:14
Son Dakika Haberi: Eskişehir'deki satırlı kadın cinayetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.07.2020 | 11:03
Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor | Video 02:21
Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor | Video 13.07.2020 | 10:36
Son dakika: İstanbul Heybeliada'daki yangın bölgesinden canlı yayınla son durum... 3 gözaltı! |Video 05:35
Son dakika: İstanbul Heybeliada'daki yangın bölgesinden canlı yayınla son durum... 3 gözaltı! |Video 13.07.2020 | 10:17
Bursa'da fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video 00:37
Bursa'da fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video 13.07.2020 | 10:08
İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video 01:29
İstanbul'da inşaatta çocukların korkutan ölümcül oyunu kamerada | Video 13.07.2020 | 09:46
Son dakika: İstanbul'da polisin durdurduğu otobüste skandal görüntüler | Video 04:26
Son dakika: İstanbul'da polisin durdurduğu otobüste skandal görüntüler | Video 13.07.2020 | 09:52
Artvin'de Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi | Video 01:44
Artvin'de Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi | Video 13.07.2020 | 08:58
Son dakika: Heybeliada’da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi | Video 02:53
Son dakika: Heybeliada’da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi | Video 13.07.2020 | 08:59

Burdur'da, 58'inci Piyade Alayı'nda Covid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.


Öte yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı. Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA