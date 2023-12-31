Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi kurtarıldı | Video
Burdur’da 2'si engelli, 1'i çocuk 3 kişinin yaşadığı evde kombi bir anda alev aldı, 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Meydana gelen olayda evde küçük çaplı hasar oluştu.
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