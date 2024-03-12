Burdur'da uyuşturucu operasyonu:11 şüpheli tutuklandı | Video
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik takip sonunda yapılan operasyon ile yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yürütülen projeli çalışmanın sonlandırılması amacıyla 05 Mart tarihinde Burdur ile Isparta ve Aydın illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. 08 Mart tarihinde adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 26 bin kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 640 gram metamfetamin maddesi, 46 adet sentetik ecza, 5 adet hassas terazi, 40 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ölçüm ve kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile 13 adet tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.
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