Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 14 kişi yakalandı | Video
Bursa’da 500 polis, vatandaşların huzur ve güveni için denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan uygulamada aranması olan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.
Park-bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar tek tek kontrol edildi. Uygulamada 3 bin kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise; 2 adet ruhsatsız tabanca ile yüz gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan trafiği tehlikeye atan sürücülere de geçit verilmedi. Bin 329 araç kontrol edilirken, kural tanımayan 22 araç sürücüsüne 150 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 5 iş yerine ise kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını devam edeceğinin altını çizdi.
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