Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:01
01:18
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
03:44
Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 09.12.2021 | 11:09
00:16
04:04
Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı | Video 09.12.2021 | 11:25
01:08
00:46
Bisiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada | Video 09.12.2021 | 11:25
00:51
00:32
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 09.12.2021 | 11:25
05:54
Kars'ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 09.12.2021 | 10:23
01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
00:50
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 09.12.2021 | 10:50
01:02
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
00:25
01:28
Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video 09.12.2021 | 10:46
00:19
00:25
Ev küle döndü, Türk Bayrağı zarar görmedi | Video 09.12.2021 | 10:42
01:27
01:53
İzmir'de jandarma'dan yılbaşı öncesi bandrolsüz içki operasyonu | Video 09.12.2021 | 10:21
02:40
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi | Video 09.12.2021 | 10:24
Bursa'da bir temizlik işçisi hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı. Süpürge ve kovasını almaya giden temizlik işçisi bir ağacın devrilmesinden kıl payı kurtuldu. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi kaldırımda bıraktığı süpürge ve kovasını almaya gitti. Tam aldığı sırada arkasından ağaç devrildi. Neye uğradığını şaşıran temizlik işçisinin bu anı kameralara saniye saniye yansıdı.