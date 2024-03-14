Video Yaşam Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video
Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video

14.03.2024 | 08:38

Bursa’da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil âdetâ delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. ile Azad V., 16 AHS 503 plakalı hafif ticarî araçla gezerken, aralarında husumetleri olan kişilerle karşılaştılar. Husumetlileri hemen otomobillerine binip Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü. Barış V. ve Azad V.'yi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticarî araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtılar. Kurşunların hedefi olan araç âdetâ delik deşik olurken, araçtan kendilerini zor atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video 01:54
Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video 14.03.2024 | 08:38
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video 02:13
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video 14.03.2024 | 07:05
Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi | Video 02:31
Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video 14.03.2024 | 07:08
Başakşehir’de yol verme kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı | Video 01:24
Başakşehir’de "yol verme" kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı | Video 14.03.2024 | 06:09
Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video 00:41
Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video 14.03.2024 | 06:09
Başkan Erdoğan’ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı | Video 04:49
Başkan Erdoğan’ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı | Video 14.03.2024 | 06:09
Mersin’de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı | Video 00:26
Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı | Video 14.03.2024 | 06:09
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:42
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.03.2024 | 06:09
Esenler’de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı | Video 02:44
Esenler’de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı | Video 14.03.2024 | 06:09
Kadıköy’de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı | Video 01:33
Kadıköy'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı | Video 14.03.2024 | 06:09
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma! 51:23
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma! 13.03.2024 | 22:25
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! 18:20
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! 13.03.2024 | 22:20
Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı 01:58
Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı 13.03.2024 | 22:22
Antalya’da dev hortum paniğe neden oldu 05:36
Antalya’da dev hortum paniğe neden oldu 13.03.2024 | 21:46
Yayla’dan Günün Menüsü 01:47
Yayla'dan Günün Menüsü 13.03.2024 | 17:13
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 03:41
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 13.03.2024 | 15:48
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 01:18
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 13.03.2024 | 15:39
Kedi Eros’u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 01:11
Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 13.03.2024 | 15:18
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: Gitgide daha zor oluyor | Video 06:56
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: "Gitgide daha zor oluyor" | Video 13.03.2024 | 14:47
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 03:17
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 13.03.2024 | 15:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA