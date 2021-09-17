Video Yaşam Bursa'da facia böyle yaşandı! 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti | Video

Bursa'da facia böyle yaşandı! 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti | Video

Bursa'da facia böyle yaşandı! 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti | Video
17.09.2021 | 13:23

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Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen feci olayda; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Forklift sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

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Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1,5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü. O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATTI
Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.

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