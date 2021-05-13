Bursa'da gölette mahsur kalan gözleri görmeyen kedinin kurtarılma anı kamerada

Bursa'da düştüğü göletten çıkamayan gözleri görmeyen kedi, parktaki 3 kişi tarafından kurtarıldı. Üşüyen kedi, elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Park içerisinde bulunan gölette meydana geldi. Göletin yanında geçen Tevfik Demirhan, Oğuz İlhan ve Bedri Boyrat, kedi sesleri geldiğini duydu. 3 arkadaş, bir kedinin gölette mahsur kaldığını fark etti. Suya giren Tevfik Demirhan, kör kediyi kurtardı. Islanan kedi battaniye ile sarıldı, ardından ısıtıcı ile ısıtıldı. Daha sonra kedi, İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.



"SUYA GİREREK ALDIM"

Suya girerek kediyi kurtaran Tevfik Demirhan ?Akşam yürüyüş yapıyorduk, bir kedi sesi duyduk, dikkatli baktığımda suyun içerisinde bir kedi olduğunu gözlemledim. Suya girerek kediyi aldım. Belediyemizin veteriner hekimlerini bekliyoruz. Kedinin gözünde enfeksiyon oluşmuş, kedinin hırıltısı çok fazla büyük ihtimalle üşütmüş" dedi.