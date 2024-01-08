Video Yaşam Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video
Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video

Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video

08.01.2024 | 14:10

Bursa İl Jandarma Komutanlığı timleri, kaçak akaryakıt üretilen tesise düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 bin litre kaçak motorin ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü timleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kent genelinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki takip sonucu ekipler, Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'ndeki bir adrese gitti. K.K.'ye (50) ait aktif kullanımda olan iş yeri ve altında bulunan ev içerisinde yapılan aramada 3 ayrı noktada kurulu 1 tanesi çalışır halde piyasa değeri 5 milyon TL olan 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 5 bin litre yapma motorin, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank, 1 adet kesafet ölçme aparatı ve hunisi, 115 adet damlalık pastör pipeti, akaryakıt üretim tanklarına bağlı pompa, hidrofor, kompresör, filtre aparatı ve hortum gibi malzemeler ele geçirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU
Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler, İl Gümrük Müdürlüğü'ne ve kaçak akaryakıt Bursa Valiliği YİKOB'a teslim edildi. Diğer taşınmaz malzemeler ise mühürlenerek tesisin faaliyetine son verildi.

Adresteki 4 şüpheli ise 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi | Video 01:42
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi | Video 08.01.2024 | 14:11
Bursa’da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 00:12
Bursa'da kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 08.01.2024 | 14:10
Aydın’da ’yeşil reçeteli ilaç’ operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:33
Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2024 | 13:36
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:26
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2024 | 12:11
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: Öldüğümü sandım | Video 03:46
Yasaklı ırk köpeklerin saldırısına uğrayan kadın: "Öldüğümü sandım" | Video 08.01.2024 | 12:11
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: Gömdüğü yerde... | Video 10:09
Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: "Gömdüğü yerde..." | Video 08.01.2024 | 12:06
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 05:14
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza kamerada | Video 08.01.2024 | 11:38
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 01:48
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı | Video 08.01.2024 | 11:35
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 01:12
Bayrampaşa’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarkan şahıs alkol içip dans etti | Video 08.01.2024 | 10:57
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 02:13
2 günde 4 telefon kapkaç yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi | Video 08.01.2024 | 10:55
Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:22
Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.01.2024 | 10:54
Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı | Vdieo 03:21
Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı | Vdieo 08.01.2024 | 10:40
İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı | Video 00:48
İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı | Video 08.01.2024 | 10:40
İstanbul’da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 00:41
İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 08.01.2024 | 10:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 00:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 08.01.2024 | 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 08.01.2024 | 10:19
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 04:20
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 08.01.2024 | 09:59
Tokat’ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 00:33
Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 08.01.2024 | 09:54
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 00:50
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 08.01.2024 | 09:45
TIR’la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 01:11
TIR'la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 08.01.2024 | 09:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA