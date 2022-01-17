Video Yaşam Bursa'da kimya fabrikasında yangın | Video
Bursa'da kimya fabrikasında yangın | Video

Bursa'da kimya fabrikasında yangın | Video

17.01.2022 | 08:29

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Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamalar yaşanırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı.

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