Video Yaşam Bursa'da koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video

Bursa'da koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video

Bursa'da koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video
07.08.2020 | 11:05

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Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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