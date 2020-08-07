Bursa'da koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video
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Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi.