Bursa'da mobilya dükkanı alev alev yandı | Video

Bursa’da mobilya dükkanında çıkan yangın cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mobilya dükkanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede mobilya dükkanını sararken çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Mobilya dükkanının alev alev yanma anı ise cep telefon kameralarına yansıdı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.