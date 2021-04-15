Video Yaşam Bursa'da motosiklet sürücüsünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada!

Bursa'da motosiklet sürücüsünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada!

Bursa'da motosiklet sürücüsünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada!
15.04.2021 | 11:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da motosiklet sürücüsünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada! 02:12
Bursa'da motosiklet sürücüsünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada! 15.04.2021 | 11:21
SON DAKİKA: Adana'da bıçaklayarak öldüren katilde şok itiraf! 'Cesedin gözleri açık kalınca...' 02:10
SON DAKİKA: Adana'da bıçaklayarak öldüren katilde şok itiraf! 'Cesedin gözleri açık kalınca...' 15.04.2021 | 10:50
Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video 01:46
Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video 15.04.2021 | 10:42
Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video 02:35
Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video 15.04.2021 | 10:42
Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video 03:08
Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video 15.04.2021 | 11:15
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler | Video 03:05
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler | Video 15.04.2021 | 10:56
Son Dakika: Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? | Video 01:49
Son Dakika: Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? | Video 15.04.2021 | 10:39
SON DAKİKA: Bursa'da radyoaktif madde alarmı! Nükleer bomba yapımında kullanılıyor... AFAD böyle teslim aldı 00:50
SON DAKİKA: Bursa'da radyoaktif madde alarmı! Nükleer bomba yapımında kullanılıyor... AFAD böyle teslim aldı 15.04.2021 | 10:49
Manisa'nın 'Kuş cenneti'ndeki kuş sayısı belli oldu 04:44
Manisa'nın 'Kuş cenneti'ndeki kuş sayısı belli oldu 15.04.2021 | 09:26
Ramazan davulcusundan korona isyanı: 2 yıldır illallah ettirdin | Video 01:55
Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin" | Video 15.04.2021 | 10:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında yeni Instagram duyurusu... 04:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında yeni Instagram duyurusu... 15.04.2021 | 10:12
Ankara'da kömürlükte patlama | Video 00:22
Ankara'da kömürlükte patlama | Video 15.04.2021 | 10:14
Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video 04:49
Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video 15.04.2021 | 10:01
Gaziantep'te cep telefonu çalan yankesicinin 'Yok artık' dedirten pişkinliği kamerada! 00:22
Gaziantep'te cep telefonu çalan yankesicinin 'Yok artık' dedirten pişkinliği kamerada! 15.04.2021 | 09:39
Kars'ta yiyecek aramaya çıkan domuz sürüleri drone ile havadan böyle görüntülendi! 02:19
Kars'ta yiyecek aramaya çıkan domuz sürüleri drone ile havadan böyle görüntülendi! 15.04.2021 | 09:26
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 00:43
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 15.04.2021 | 09:17
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor | Video 03:26
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor | Video 15.04.2021 | 09:17
İstanbul Beylikdüzü'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kamerada! 01:31
İstanbul Beylikdüzü'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kamerada! 15.04.2021 | 09:26
Esra Erol'da karısından şiddet gören Muammer Bey'e gözleri yaşartan müjde Tanzanya'dan geldi! 07:57
Esra Erol'da karısından şiddet gören Muammer Bey'e gözleri yaşartan müjde Tanzanya'dan geldi! 15.04.2021 | 09:15
Edirne'de feci kaza! Motoru koparak yola fırlayan otomobil kamerada; 1 ölü, 2 ağır yaralı 02:10
Edirne'de feci kaza! Motoru koparak yola fırlayan otomobil kamerada; 1 ölü, 2 ağır yaralı 15.04.2021 | 08:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Burhan Bolat(37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Bolat yönetimindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Muhittin Beler(45) yönetimindeki 45 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, 20 metre sürüklenerek bir firma tabelasına çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan yaralı sürücünün, motosiket üzerinde dengesini kaybederek sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Burhan Bolat'ın, motosikletini bir ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA