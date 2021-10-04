Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video 04.10.2021 | 12:47
00:23
Bursa'da spatulalı kavga kamerada | Video 04.10.2021 | 12:47
00:51
Yer sincaplarının drone şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti | Video 04.10.2021 | 11:18
05:02
03:05
İSKİ'ye ait su borusu patladı, fışkıran suyun boyu binayı aştı | Video 04.10.2021 | 10:56
00:42
“Altınların çalınır” diye uyardığı komşusunu böyle soydu | Video 04.10.2021 | 10:58
01:15
00:29
02:09
D-100'de taksinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 04.10.2021 | 10:11
02:20
Zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı | Video 04.10.2021 | 09:57
01:45
100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video 04.10.2021 | 09:57
03:56
00:52
Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada | Video 04.10.2021 | 09:45
01:22
01:59
Dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü | Video 04.10.2021 | 09:32
04:23
Yakıt tankının patladığı 5 yıldızlı otel alev alev yandı | Video 04.10.2021 | 09:00
05:00
00:27
Ankara Emniyetinden uyuşturucu operasyonu | Video 04.10.2021 | 09:03
01:29
Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video 03.10.2021 | 19:22
Bursa'da iki grubun arasında çıkan spatulalı kavga kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde, Gazcılar Mahallesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan iki grup önce sözlü tartışmaya başladı. Bir kişinin spatula ile diğer gruba saldırma ânı ise kameralara yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.