Bursa'da trafik ekibi, motosikletle sınava yetiştirdi | Video
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Öğrenci, sınavın başlamasına 5 dakika kala koşarak içeri girdi.
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