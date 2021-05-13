Büyük Çamlıca Camii’nde korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı | Video
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Büyük Çamlıca Camii’nde korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallara uyarak namazlarını kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Büyük Çamlıca Camii oldu. Bu kapsamda bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Bayram namazı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınırken, camii içerisinde sınırlı sayıda vatandaş alındı. Camiinin dolmasıyla birlikte vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını kıldı.