Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada lastiği patlayan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.
Kaza yapan Tır'ı kaldırmak için bölgeye vinç ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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