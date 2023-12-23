Büyükçekmece TEM’de tır kazası: 1 yaralı | Video 23.12.2023 | 12:59 Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazada lastiği patlayan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevki Hadımköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut Sünger yönetimindeki Tır'ın seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü Umut Sünger'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır daha sonra bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan Sünger için çevredeki diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sünger'i çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede çift yönlü olarak trafik yoğunluğu yaşandı.Kaza yapan Tır'ı kaldırmak için bölgeye vinç ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.