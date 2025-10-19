Video Yaşam Büyükçekmece'de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video
19.10.2025 | 09:54

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu minibüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlupaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ERS 749 plakalı Tekirdağ- İstanbul arasında yolcu taşıyan minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan 2 yolcu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

