Video Yaşam Büyükçekmece’de lokantada palalı, silahlı kavga kamerada | Video
Büyükçekmece’de lokantada palalı, silahlı kavga kamerada | Video

Büyükçekmece’de lokantada palalı, silahlı kavga kamerada | Video

06.02.2025 | 08:35

İstanbul Büyükçekmece’de lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı bastı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken 2 kişi yaralandı, 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki lokantanın işletmecesi bir araç sürücüsüne "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile dükkana geldi. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Büyüyen kavga sonrası araçlara da zarar verildi. Darptan dolayı yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anlar ise hem güvenlik kamerası hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde çıkan kavga, pala ve silah ile dükkanda yaşanan arbede ve araçlara zarar verilmesi yer aldı.

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