Çağla Şikel Kaan Yıldırım aşkının ortaya çıkan ilk görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, aşk iddiaları karşısında sessizliklerini korurken taze çiftten ilk görüntüler geldi. Çeşme'de tatilde olan Yıldırım ile Şıkel'in romantik anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Kaan Yıldırım ile kısa süre önce ayrılık yaşayan Hadise de bombayı patlattı. Ünlü popçu, gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. İşte sürpriz aşkların ilk detayları...