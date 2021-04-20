Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı bisiklet ile aynı sokağa 1 gün sonra gelen şüpheli, bisiklet sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Emin Bayezit'e ait bisiklet Pazar günü saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı. Bu akşam bisikletini genç bir kızın ikamet ettikleri sokakta kullandığını gören Bayezit, bisikletiyle şüpheli 12 yaşındaki Arzu E.'yi yakaladı. Şüpheliyi yakalayan Bayezit, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bisikleti çalan genç kızı gözaltına aldılar.

Olayı anlatan mağdur Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdık. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız" dedi. Bisiklet sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.