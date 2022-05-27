Video Yaşam Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video

Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video

27.05.2022 | 15:03

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Bolu’da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada işçilerden Tayfun Çelen, tahtaların arasında hareket eden bir canlı fark etti. Canlının fare olduğunu düşünen Çelen, daha sonra tahtaların arasında 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Isırılma korkusuyla tilki yavrularını tahtaların arasından alamayan Çelen, durumu itfaiye ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tilkilerin bulundukları alandan kaçmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, 2 yavru tilkiyi yakaladı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen tilki yavruları, teslim edilmek üzere hayvan ambulansıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tilki yavrularını fark eden fabrika işçisi Tayfun Çelen, "Çalışma yaparken bu sahayı boşaltmamız gerekiyordu. Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik. Fare zannettik. Baktık ki tilki yavrusu. Sonra çalışmayı durdurduk. Daha sonra ekiplere haber verdik" dedi.

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