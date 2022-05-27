Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video

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Bolu’da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Tilkilerin bulundukları alandan kaçmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, 2 yavru tilkiyi yakaladı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen tilki yavruları, teslim edilmek üzere hayvan ambulansıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Tilki yavrularını fark eden fabrika işçisi Tayfun Çelen, "Çalışma yaparken bu sahayı boşaltmamız gerekiyordu. Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik. Fare zannettik. Baktık ki tilki yavrusu. Sonra çalışmayı durdurduk. Daha sonra ekiplere haber verdik" dedi.