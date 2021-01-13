Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 13.01.2021 | 13:46
00:28
Bitlis'te kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi | Video 13.01.2021 | 13:49
01:03
Arkadaşını sahte polis çetesi ile gasp ettirdi | Video 13.01.2021 | 13:40
00:47
Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu | Video 13.01.2021 | 13:33
00:53
İstanbul'da sahte polis kimliğiyle gasp yapan şüpheliler tutuklandı | Video 13.01.2021 | 13:13
01:34
00:47
Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı | Video 13.01.2021 | 12:58
01:10
Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi | Video 13.01.2021 | 12:51
01:11
Jandarmanın dur ihtarına uymadı, kovalamacanın sonunda yakalandı | Video 13.01.2021 | 12:45
01:25
01:10
İstanbul'da ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar kamerada | Video 13.01.2021 | 12:27
01:29
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar | Video 13.01.2021 | 12:13
00:58
Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 13.01.2021 | 12:09
01:38
Ankara'ya kar yağışı başladı | Video 13.01.2021 | 12:08
03:43
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.01.2021 | 11:41
04:11
02:29
06:33
00:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur paylaşımı | Video 13.01.2021 | 11:35
06:36
İzmir'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.01.2021 | 11:08
Niğde’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar çatı uçmalarına ve yıkıma neden oldu.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ilçede bir çok bölgede yıkıma ve hasara neden oldu. Merkez camiine de zarara veren fırtına caminin minaresini yıktı.
Sabah Camiye gelen vatandaşlar caminin minaresinin yıkıldığı gördü. Belediye ekipleri caminin bulunduğu alana gelerek alana şerit çekerek vatandaşları yıkılan bölgeye girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.