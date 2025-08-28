Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video

Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişiyi gören vatandaş, "Camilerde neden böyle manzaralar görüyoruz? Burası kutsal bir mekan, bir ibadethane. Neden müdahale edilmiyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.