Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video

Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video

28.08.2025 | 11:48

Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişiyi gören vatandaş, "Camilerde neden böyle manzaralar görüyoruz? Burası kutsal bir mekan, bir ibadethane. Neden müdahale edilmiyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

