Candan Erçetin'den aşı mesajı | Video

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programına ünlülerden de destek sürüyor. Yayınlanan video ile görüşlerini belirten sanatçı Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı" dedi.