Canlarını hiçe saydılar! Yangını söndürmek için dumanların arasına daldılar | Video
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu, itfaiye erleri ile bazı vatandaşlar canını hiçe sayarak dumanların yükseldiği ateşin içine girmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
CANLARINI HİÇE SAYARAK DUMANIN İÇİNE DALDILAR
Odunların fazla ve sıkışık olması nedeniyle yangını sündürmede zorluk çeken itfaiye ekipleri yangının sürdüğü odunların içine girerek, müdahale etti. Bazı vatandaşlarında itfaiyeye yardım amacıyla ateş alan odunlara müdahale etmeye çalışması, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, odunlar kül öldü. Edinilen bilgilere evde de ufak çatlı maddi hasar meydana geldi.