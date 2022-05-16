Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video

İstanbul Fatih, Sarıyer ve Beyoğlu’nda takip ettiği turistlerin dalgın anlarını yakalayıp çantalarını çalan 18 yaşındaki Beril K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beril K. tutuklandı. Çanta çalıp hırsızlık yapan şüpheli adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına pişkin pişkin gülerek el salladı.

Sarıyer, Fatih ve Beyoğlu'nda koşa sürede peşpeşe gelen çanta Hırsızlığı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İncelenen kamera görüntülerinde turistleri adım adım takip edip yüzünü gizleyen hırsız onların dalgın anında çantalarını alıp kaçtı.

Yapılan çalışmalarda kısa sürede kimliği tespit edilen Beril K. Bakırköy'de gözaltına alındı.

Şüpheli Beril K.'nın daha önceden benzer suçlardan 11 kaydının olduğu öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beril K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turistlerin çantalarını çalıp mağdur eden pişkin hırsız adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek el salladı.