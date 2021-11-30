Video Yaşam Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video
Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video

Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video

30.11.2021 | 08:38

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde fırtınada çatıdan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Turan Usta'nın yapılan araştırmada çatı ile birlikte uçarak öldüğü ortaya çıktı.

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Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta'nın, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZ TAŞTI, SAHİLLERİ SU BASTI
Kocaeli'de etkili olan fırtına, sahil kesiminde de olumsuzluklara yol açtı. Yaşanan fırtınada kentin güney kesimlerinde kalan Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Karamürsel ilçelerindeki sahil kesiminde dev dalgalarla birlikte deniz karaya taştı. Deniz kenarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahalelerde bulundu.

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