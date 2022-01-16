Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle binaların saçaklarında ise boyu 2 metreyi bulun buz sarkıtları oluştu.
Öte yandan, sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar ise tehlike oluşturmaması için buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.