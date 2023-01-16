Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı | Video
Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tedbir amaçlı olarak bir şerit trafiğe kapatıldı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araç ve motorunun olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasıyla Şile yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.
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