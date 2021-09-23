Video Yaşam Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi | Video

Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi | Video

Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi | Video
23.09.2021 | 08:58

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Çekmeköy'de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Çekmeköy'de çocuğuna uyuşturucu satmakla suçladığı kişileri uyaran baba çıkan kavgada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yüzüne isabet eden tornavida nedeniyle yaralandı. İlçe ekiplerinin yetersiz kalması sonucu olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Olay, 19.00 sıralarında Çekmeköy Nisantepe Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir adreste ikamet eden 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F.'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dâhil oldu. Edinilen bilgiye göre, Çıkan kavgada göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların hastaneye götürdüğü Serdar Bayır hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınlarının, ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyon yükseldi. Akşamüzeri başlayan olay gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ve Çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlilik önlemleri aldı.

Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin F. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ekiplerinin sayısının az olması nedeniyle bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

OLAY YERİNDEKİ EVLERDE YANGIN ÇIKTI
Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.

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